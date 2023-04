MacBook Air (2022): con Amazon risparmierete il 20% sul prezzo di listino

Oggi vogliamo parlarvi di un laptop semplicemente eccezionale, pensato per studenti e per giovani professionisti che necessitano di una macchina premium con cui lavorare in mobilità. Stiamo parlando del leggerissimo PC fanless di Apple, il famigerato MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2. Questo gioiello, oggi in super sconto al prezzo speciale di soli 1223,20€ al posto di 1529,00€, è da comprare al volo. Si porta a casa con tantissimi vantaggi esclusivi e con un risparmio semplicemente unico.

MacBook Air (2022): l’offerta del giorno

Ci troviamo di fronte ad una vera e propria workstation portatile entry level, perfetta per coloro che vogliono una macchina super performante durante i viaggi, in mobilità, senza rinunciare però alle prestazioni eccezionali scatenate dal chipset interno che fonde CPU e GPU in un modo egregio. Ci sono poi 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB per lo storage su SSD dedicato. Lo schermo invece, è un pannello LCD Retina IPS da 13,6 pollici di nuova generazione che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Ottima poi l’autonomia; con una singola carica farete anche un giorno di uso intenso in università o al lavoro, senza mai dover passare dalla corrente. Infine, sappiate che si ricarica mediante MagSafe e ci sono due porte Thunderbolt per attaccare SSD esterni e anche due monitor. Amabile poi il peso: poco più di 1,3 Kg. Nello zaino questo portatile non vi creerà alcun fastidio, anche perché, oltre ad essere leggero, è anche silenzioso… un Plus non da poco, soprattutto a scuola o negli ambienti universitari, nelle aule studio e così via.

Grazie ad Amazon avrete le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna sarà celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio e avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A 1223,20€ è da comprare al volo, ma siate veloci.

