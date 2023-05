MacBook Air (2022) con 512 GB a meno di 1600€: non prendetelo alla leggera

Il meraviglioso MacBook Air (2022) è un computer perfetto per tantissime operazioni; costa veramente poco per quello che offre e pensate che oggi, la versione con ben 512 GB di memoria interna (e 8 GB di memoria unificata) si porta a casa ad un prezzo strepitoso: solo 1599,00€ al posto di 1879,00€, spese di spedizione comprese. Ovviamente lo trovate su Amazon e insieme al gadget vi porterete tantissimi vantaggi esclusivi.

MacBook Air (2022): impossibile ignorarlo a questo prezzo

Prima di scoprire tutti i vantaggi di Amazon, vi ricordiamo che il laptop in questione è realizzato da Apple; è stato annunciato un anno fa durante la WWDC 2023 di giugno, dispone del potentissimo processore Apple Silicon M2 di ultima generazione che fa girare fluidi anche i software più impegnativi nel montaggio video, per perfetto per la postproduzione grafica, per disegnare, per scrivere, per lavorare alla tesi, per le attività di amministrazione, per la programmazione. È oltremodo leggerissimo (meno di 1,2 Kg), non ha le ventole e questo implica che sarà sempre silenziosissimo (ottimo in ambienti come aule universitarie, biblioteche e non solo), ha una tastiera comodissima per la digitazione (anche quella prolungata) e infine dispone di una batteria esagerata che garantisce un giorno di uso intenso con una singola carica. A proposito, si ricarica mediante MagSafe o con una delle porte Thunderbolt 3 USB Type-C presenti sul frame laterale.

Acquistando il MacBook Air (2022) da Amazon riceverete le spese di spedizione completamente gratuite, avrete diritto al reso gratis entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, potrete perfino usufruire dell’assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico del portale. Altresì ci sarà la garanzia di Apple valida per un anno in tutti gli Apple Store del mondo. Il MacBook Air (2022) con 512 GB di memoria, in colorazione silver, a soli 1599,00€ è semplicemente un best buy.

