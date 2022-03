MacBook Air (2022): BRUTTE notizie, non arriverà per ora

Secondo quanto riportato in queste ore dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, sembra che il nuovo MacBook Air (2022) con il nuovo design e il nuovo SoC Apple Silicon M2 non arriverà fino alla fine dell'anno. Il suo debutto è stato posticipato di qualche mese e in più si legge che non arriverà alcun MB Pro di fascia alta fino al 2023.

MacBook Air a fine anno: cosa sta succedendo?

Senza un motivo a noi conosciuto, sembra che l'OEM di Cupertino abbia appena annullato il lancio imminente del nuovo portatile fanless della casa, il famigerato MacBook Air di cui tanto si parla online. Purtroppo, come se non bastasse, anche le nuove generazione premium dei modelli da 14 e 16 pollici non arriveranno per il prossimo futuro. Presumibimente, quest'anno potremmo vedere solo l'Air e il Pro da 13 con le nuove piattaforme Apple Silicon.

A dirlo è il giornalista Mark Gurman nella sua newsletter “Power On”. Sembra che la mela intendesse mostrare l'Air di nuova generazione con design rinnovato, chip M2, MagSafe e colorazioni frizzanti al seguito alla fine dell'anno scorso, ma ha posticipato la data di lancio di trimestre in trimestre. Ora la roadmap prevede un debutto per la seconda metà dell'anno. Difficilmente lo vedremo prima di ottobre o novembre…

A corroborare questa tesi ci pensa anche l'analista Ming Chi Kuo che suggerisce che la produzione di massa di questo laptop fanless inizierà solo alla fine del secondo trimestre dell'anno, prevedendo così una presentazione autunnale, proprio come l'anno scorso e due anni fa.

Fra le altre cose, Gurman pensa che Apple aggiornerà i Pro di fascia alta soltanto nel 2023. Avranno le nuove soluzioni Pro e Max dell'M2, mentre quest'anno vedremo la variante base di questo nuovo System on Chip. Anche il MacBook Pro da 13″ (2022) disporrà di questo processore. Voi cosa ne pensate? Stavate aspettando uno di questi laptop?