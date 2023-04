MacBook Air (2022) al suo minimo storico su Amazon: correte

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in offerta davvero strepitosa; abbiamo infatti visto che il meraviglioso il MacBook Air del 2022 con processore M2 si porta a casa con soli 1199,99 € al posto di 1529,00 €.

Si tratta di un risparmio davvero elevato per uno dei prodotti più esclusivi dell’ultimo periodo; è un laptop eccezionale, leggero, veloce all’avanguardia e che assicura performance eccellenti sia sul fronte lavorativo per scopi più canonici.

MacBook Air (2022): il best buy del giorno

Intanto dobbiamo ricordarvi che acquistandolo su Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi; ci siamo fatti le spese di spedizione del prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato e sappiate che sarà possibile anche farti recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

C’è poi un anno di garanzia con il costruttore e ben due anni di garanzia con l’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Ricordatevi poiché avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto infine, ricordatevi che si può dilazionare il pagamento in comode rate il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale.

Questo MacBook Air del 2022 ha un processore semplicemente spaventoso all’interno; il chip Apple Silicon di seconda generazione è un SoC incredibile, che garantisce prestazioni ottime anche nel montaggio video o nella programmazione. Sono tantissimi i content Creator che lo utilizzano quando sono in mobilità, perché magari vogliono avere un computer performante ma altresì leggero che non gravi sul peso del proprio zaino Tech del quotidiano.

Ha una tastiera comodissima, uno schermo LCD IPS Retina da 13,6 pollici con notch per la webcam ed è senza ventole, quindi sarà perfetto per ambienti silenziosi come aule universitarie, biblioteche o sale studio.

A 1199,99 € non potete lasciarvi sfuggire questa occasione, ma siete veloci prima che terminino le scorte disponibili. Viene venduto e spedito dal noto portale statunitense quindi correte. Si tratta di un ottimo prezzo per questo portatile fanless.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.