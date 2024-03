MacBook Air (2022): a soli 1149€ è il laptop da comprare oggi su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un computer veramente spettacolare; si chiama MacBook Air (2022) ed è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 1149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2 e con schermo da 13 pollici. Il modello in questione dispone poi di 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di storage sull’SSD; considerate che è presente in colorazione “Midnight” ma volendo si possono scegliere anche altre tinte esclusive. Cosa aspettate a farlo vostro? A questa cifra potrebbe andare “sold out”, o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2022) è un laptop veramente eccezionale; è leggerissimo, pesa meno di 1,2 Kg, è dotato di diverse porte USB Type-C con tecnologia Thunderbolt, è fanless (ovvero privo di ventole, quindi sarà silenziosissimo in tutti i contesti), ha un processore Apple Silicon M2 di seconda generazione coadiuvato da tanta RAM e da un SSD capiente e veloce. La batteria promette un giorno intero di autonomia con una singola carica e si ricarica mediante MagSafe. Il display infine, è un pannello da 13,6 pollici con cornici contenute, notch di piccole dimensioni e luminosità elevata. Comodissima la tastiera con Touch ID per bloccare il device, con tasti piccoli, comodi ma ben rifiniti. Il trackpad supporta le gestures ed è ampio e generoso. Insomma, questo è un PC compatto da avere sempre nello zaino.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo scontato di soli 1149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra infatti diventa più che mai appetibile quindi cosa aspettate a comprarlo? C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.