MacBook Air (2022): a questo prezzo non puoi ignorarlo (-329€)

Se state cercando un laptop leggero, veloce, silenzioso, dal design minimalista ma dalle prestazioni elevate, abbiamo ciò che fa al caso vostro. Parliamo del potentissimo MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2, un vero gioiello della line-up di Apple che oggi pagherete solo 1199,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che, rispetto al costo iniziale, qui si risparmiano oltre 329€, mica poco. Non di meno, avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma ancora: è possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche.

Avrete anche diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, con gli operatori del sito. Per concludere, vi citiamo la possibilità di dilazionare il tutto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

MacBook Air (2022): il laptop per tutti ad un prezzo WOW

Inutile girarci intorno: con questo portatile riuscirete ad eseguire qualsiasi operazione voi vogliate. È estremamente leggero, compatto, versatile, perfetto per i carichi di lavoro più impegnativi ma anche per le classiche operazioni di navigazione web, controllo dei mail, gestione amministrativa o altro. Va benissimo anche per gli universitari (anzi, è particolarmente indicato visto che è fanless, ovvero senza ventole) ma anche per coloro che devono fare editing video blando, post-produzioni fotografica e non solo.

A soli 1199,99€ questo MacBook Air (2022) è da comprare al volo, ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.