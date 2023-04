MacBook Air (2020): oggi lo paghi solo 899€, anche a rate

Se state cercando un nuovo laptop premium che costi poco ma che offra performance di alto rilievo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1, un device unico nel suo genere che, nel momento in cui è uscito, ha sconvolto il mercato per il prezzo contenuto ma per le prestazioni premium. Il chip infatti, è rivoluzionario. La piattaforma Apple Silicon proprietaria della mela è qualcosa di unico nel suo genere.

Il PC è un prodotto fanless quindi significa che, oltre ad essere leggerissimo, compatto, contenuto, con un batteria capace di durare tutto il giorno e con performance da primo della classe, non presenta le ventole. In poche parole, sarà sempre silenziosissimo e non scalderà mai. Riesce a consentire l’editing dei video in 4K, i lavori di postproduzione grafica ma anche le attività amministrative o di segreteria. Fra le altre cose, dobbiamo ricordare che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 899,99€ al posto di 1229,00€, con spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che il risparmio è super ed è unico nel suo genere.

MacBook Air (2020): Best Buy assoluto a questo prezzo

Acquistandolo da Amazon riceverete moltissimi vantaggi esclusivi; citiamo le spese di spedizione gratuite, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e infine, vi sarà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Non aspettate troppo; questo portatile è un prodotto eccezionale che a questo prezzo andrà sicuramente a ruba; è un gadget amatissimo dagli studenti e dai giovani professionisti di tutto il mondo. Non lasciatevelo sfuggire al prezzo di soli 899,99€.

