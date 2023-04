MacBook Air (2020) M1 a meno di 900€: il laptop per tutti

Se state cercando un laptop Apple ma non volete spender grosse cifre, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potente e meraviglioso MacBook Air del 2020 con processore Apple Silicon M1, un must del suo settore, che oggi si porta a casa con un prezzo veramente irrisorio: solo 899,00€ al posto di 1229,00€, spese di spedizione incluse. Nel costo dell’articolo troverete anche moltissimi vantaggi esclusivi. Come non citare infatti, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Citiamo anche la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

MacBook Air (2020): un portatile leggero ma potente

Il laptop è estremamente leggero, compatto e potente. Dispone di un chipset Apple Silicon M1, di 8 GB di memoria unificata e di ben 256 GB di SSD interno. Capite bene che, con questo chipset, sarete in grado di fare qualsiasi cosa, anche montare video in 4K con i software di montaggio più pesanti. È leggero (pesa poco più di 1,3 Kg) e ha un’autonomia esagerata. Potrete anche fare un giorno intenso di utilizzo senza mai dover passare dalla corrente. E poi, è fanless, ovvero è privo di ventole. Sarà silenziosissimo, perfetto per gli ambienti come le sale studio o le biblioteche. Molto comoda poi la tastiera.

A 899,00€ questo è uno dei portatili più incredibili che vi siano; approfittatene adesso.

