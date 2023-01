MacBook Air (2020): l'alleato PERFETTO per chi lavora in mobilità

Se stavate cercando un laptop leggerissimo da portare sempre con voi e non volevate rinunciare alla comodità e praticità dell’ecosistema di Apple, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo – quanto economico – MacBook Air (2020) che grazie agli sconti di Amazon si porta a casa con soli 969,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo.

Parliamo di un PC leggero, portatile, comodo e con una batteria che garantisce ore ed ore di autonomia con una singola carica. Lui è diventato subito uno dei Must fra gli appassionati e all’interno del mercato consumer, ma è anche un Best Buy assoluto per via del suo rapporto qualità-prezzo super conveniente.

MacBook Air (2020): una meraviglia ad un prezzo low-cost

Inutile girarci intorno: a soli 969,00€ è da comprare al volo. Se state cercando un nuovo laptop per l’università o per l’editing fotografico/video e siete soliti lavorare in viaggio o in mobilità, lui è la soluzione perfetta. Pesa poco più di 1,3 kg e nello zaino quasi ve lo dimenticherete. Il processore Apple Silicon M1 è potentissimo ed è coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di storage mediante un SSD super veloce. Il chip di bordo riesce a far girare fluidi anche i programmi più pesanti; con questa meraviglia infatti, si possono fare montaggi video, si può postprodurre un intero set fotografico, si può programmare, insomma. Non c’è nulla che non possa fare. È perfetto anche per chi deve scrivere la tesi o lavora a macchina, visto che ha una tastiera comoda e ergonomica.

In ultima istanza, vi ricordiamo che si può dilazionare il pagamento del laptop in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.