MacBook Air (2020): il prezzo CROLLA su Amazon (979€)

Se stavate aspettando il momento giusto per portarvi a casa un meraviglioso MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1, questo è il vostro giorno fortunato. Questo portatile fanless infatti, può essere vostro con il 20% di sconto sul prezzo di listino. Vale a dire che, da 1229,00€ lo pagherete solo 979,00€ grazie alle promozioni di Amazon. È un risparmio semplicemente strepitoso, anche perché dovete considerare che non pagherete le spese di spedizione. Voi lo acquistate adesso e sarà presso il vostro domicilio entro pochissimi giorni grazie alla consegna celere.

MacBook Air (2020): quello giusto da comprare oggi

Amazon vi donerà poi una serie di vantaggi esclusivi; come non citare le spese di spedizione incluse, la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Come se non bastasse, sappiate che avrete un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con il sito di Amazon stesso, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo MacBook Air (2020) è perfetto per tutto: consente l’editing dei video in 4K, la postproduzione grafica di foto e clip senza il minimo lag e con qualsiasi software (suite Adobe ma non solo). È perfetto per chi ama programmare o per chi ama fare musica, ma ancora. Grazie alla sua autonomia strepitosa (oltre un giorno di utilizzo intenso con una singola carica) potrete uscire di casa la mattina anche senza il caricatore con voi. A proposito, si ricarica mediante un semplice cavo USB Type-C. È leggerissimo e questo e questo implica che nel vostro zaino tech non peserà nulla. Lo potrete portare all’università senza il minimo problema, anche perché, essendo fanless (senza ventole), non farà mai rumore. Perfetto per le aule scolastiche, universitarie e per le biblioteche. A 979,00€ è il miglior portatile che si possa acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.