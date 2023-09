MacBook Air (2020): il più venduto, oggi al suo minimo storico su Amazon

Strepitosa offerta quella appena osservata su Amazon; il meraviglioso laptop fanless del 2020 di Apple, il potentissimo e leggerissimo MacBook Air (2020) con chipset Apple Silicon M1, è in super sconto al suo minimo storico su Amazon al prezzo consigliato di 898,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è elevatissimo per un gadget del genere; si ha diritto a tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano e si può usufruire perfino della possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Inutile pensarci troppo: a questa cifra è destinato ad andare “sold out” da un momento all’altro, quindi se siete interessati/e, compratelo subito prima che terminino le scorte o prima che torni al suo valore originale.

MacBook Air (2020): questo dispositivo è unico

Come detto, con Amazon si avrà diritto ad una serie di vantaggi. Oltre ad avere la consegna celere e gratuita, oltre che immediata e garantita, si avrà il reso gratuito in caso di gravi problematiche (o di ripensamento) entro un mese dall’acquisto. Ma non finisce qui: si potrà dilazionare l’importo del gadget in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Dulcis in fundo, avrete un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Il MacBook Air (2020) è un laptop leggerissimo, pesa solo 1,3 Kg, ha uno schermo Retina LCD IPS da 13,3 pollici super risoluto, dispone di una tastiera super comoda, ha un’autonomia eccezionale (un giorno di utilizzo intenso con una singola carica) e un processore Apple Silicon M1 rivoluzionario che fa girare fluidi anche software come DaVinci Resolve 18 o Avid Media Composer. A soli 898,90€, questo è il portatile da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.