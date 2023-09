MacBook Air (2020): il laptop più venduto, TUO con soli 899€

Uno dei migliori laptop che si possa comprare oggi su Amazon è sicuramente il MacBook Air (2020), un prodotto uscito tre anni fa sul mercato ma che, ancora oggi, rappresenta una delle miglior scelte all’interno del mercato dell’informatica. Sin dal suo esordio ha rappresentato una rivoluzione; da un lato per il prezzo concorrenziale con il quale è arrivato in commercio, dall’altro invece, per l’architettura ARM presente nel suo processore Apple Silicon M1. Ci troviamo di fronte ad un vero game changer che ha venduto tantissimo in questi anni e che, secondo noi, è una delle opzioni più interessanti per giovani professionisti, studenti e non solo. Grazie agli sconti di Amazon lo pagherete solo 899,00€, spese di spedizione incluse: cosa aspettate?

MacBook Air (2020): tanti vantaggi con Amazon

Il risparmio è altissimo, pari al 27% sul valore di listino; inoltre, avrete accesso a ben due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. In alternativa, sappiate che ci sarà un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo. In caso di gravi problematiche invece, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Segnaliamo la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del prodotto in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (a tasso zero e solo per gli account abilitati).

MacBook Air (2020) è quindi un laptop leggerissimo, portatile, costruito interamente in alluminio, con due porte Thunderbolt USB Type-C, con un processore Apple Silicon M1 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (non espandibile). La batteria dura tantissimo (anche un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica); con un prezzo di soli 899,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

