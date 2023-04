MacBook Air (2020): il laptop PERFETTO per tutti, scontato del 27% su Amazon

Se state cercando un computer portatile di nuova generazione per il lavoro, per lo studio, per l’università, per lavorare in mobilità con un prodotto super leggero, compatto ma incredibilmente potente, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo poi anche di un gadget che costa pochissimo in relazione al suo prezzo di listino. Ci riferiamo al MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 che, da 1229,00€ lo pagherete solo 899,00€ con uno sconto pari al 27%. Mica poco.

MacBook Air (2020): il Best Buy del giorno

Capite bene che grazie ad Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Ci si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e sappiate che sarà possibile dilazionare l’importo del laptop in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Concludiamo segnalando i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo portatile è eccezionale; costa poco ma offre performance degne di nota. Il processore Apple Silicon M1 infatti, garantisce prestazioni top sia sul fronte grafico che nelle operazioni più complesse. Va benissimo anche per fare video editing, fotoritocco professionale. È un PC fanless, ovvero senza ventole. Questo significa che non emetterà suoni di alcun tipo e sarà sempre silenziosissimo. Questa è una caratteristica molto amata dagli universitari che portano questo portatile nelle aule studio o nelle biblioteche. È altresì leggerissimo e gode di un’autonomia semplicemente mostruosa. Con una singola carica si può avere accesso ad ore ed ore di autonomia senza il minimo problema. A 899,00€ è semplicemente un best buy, ma fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.