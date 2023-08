MacBook Air (2020): il laptop PERFETTO per la scuola e per l'università

Sei uno studente e stai cercando un laptop che unisca potenza, efficienza energetica e un design straordinario? Bene, non cercare oltre; abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Ci riferiamo al meraviglioso MacBook Air (2020) con Apple Silicon M1. Su Amazon lo pagherai solo 899,00€, spese di spedizione incluse, e sappi che se potrai anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate con il sistema interno al sito (se hai un account abilitato) o mediante CreditLine di Cofidis. Non serve la busta paga: basta la patente (devi essere maggiorenne), il codice fiscale e un conto corrente dal quale Cofidis prenderà i soldi mensilmente. Infine, sarai coperto da un anno di garanzia con Apple e da due anni con Amazon; cosa puoi chiedere di più?

MacBook Air (2020): ecco perché devi comprarlo

Il MacBook Air del 2020 è stato il primo a montare l’innovativo chip Apple Silicon M1, un processore progettato da Apple per garantire prestazioni incredibili e una maggiore efficienza energetica. Questo chip offre una velocità fino a 3,5 volte superiore rispetto alla generazione precedente con Intel, permettendoti di affrontare anche i compiti più impegnativi senza alcun problema. Non di meno, il laptop assicura fino a 15 ore di autonomia con una sola carica. Potrai lavorare, studiare o navigare online per tutto il giorno senza preoccuparti di dover ricaricare il suddetto PC. Presenta poi uno straordinario display Retina da 13,3 pollici che offre colori brillanti e dettagli nitidi.

Il MacBook Air (2020) è incredibilmente sottile e leggero, con uno spessore di soli 16,1 mm e un peso di 1,29 kg. Portalo ovunque tu vada con facilità e goditi la comodità di un laptop potente e portatile.

Grazie all’architettura Apple Silicon, il device supporta sia le app Intel-based che le nuove app universali ottimizzate per il chip M1. Ciò significa che potrai utilizzare tutti i tuoi software preferiti approfittando così delle prestazioni superiori offerte dalla nuova tecnologia.

In conclusione, il MacBook Air (2020) con Apple Silicon M1 è un laptop straordinario con prestazioni all’avanguardia, design elegante e un’autonomia eccezionale. A soli 899,00€ nella sua configurazione 8+256 GB, in colorazione grigio siderale, non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.