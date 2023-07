MacBook Air (2020): il laptop perfetto per il BACK TO SCHOOL (meno di 900€)

Se state cercando un nuovo laptop per il rientro a scuola (magari da acquistare in queste settimane con largo anticipo, così da sfruttare qualche offerta di Amazon) vogliamo consigliarvi il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 a soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Il portatile è un best buy alla cifra a cui viene proposto; gode di numerosi vantaggi al seguito ed è eccezionale per ciò che riesce a fare in un formato così piccolo e compatto. È leggerissimo ma versatile, con una batteria capace di durare anche un giorno intero di uso intenso. Non dimenticate poi che è dotato dell’architettura proprietaria e ciò assicura delle performance strepitose in ogni contesto. Dulcis in fundo, vi segnaliamo che viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano. Ciò implica che godrà della massima garanzia possibile con il rivenditore e di un anno di garanzia con il costruttore.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e le spese di spedizione saranno sempre incluse nel prezzo del portatile.

MacBook Air (2020): il miglior laptop per la scuola

Questo portatile si prefigura come una delle migliori soluzioni per chi cerca un portatile leggero con cui studiare; è così compatto e contenuto che entra nello zaino ed è perfetto per le ricerche, per i meeting, le videocall ma non solo. È potentissimo e consente anche di essere utilizzato con software impegnativi; da quelli per la programmazione a quelli di editing foto e video, ma anche di produzione di musica e audio.

Insomma, a soli 899,00€ questo MacBook Air (2020) si prefigura come una delle alternative più frizzanti che possiate comprare su Amazon oggi, ma non lasciatevelo sfuggire. È adatto a tutti, anche ai professionisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.