MacBook Air (2020): il laptop con cui fare TUTTO ad un prezzo INCREDIBILE

Se state cercando un nuovo laptop per l’università, per il lavoro, per il quotidiano, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del MacBook Air (2020), il portatile di Apple contenente il primo SoC dell’azienda, Apple Silicon M1. Questo prodotto ha un valore incredibile; pensate che è uscito due anni e mezzo fa ma è ancora il Best Buy dell’azienda. Questo è il computer che consigliamo da tempo, perché ha un rapporto qualità-prezzo strepitoso. Considerando che è anche in sconto, lo portate a casa con soli 989,00€, spese di spedizione incluse.

Inutile girarci intorno: questo laptop vanta, sotto la scocca, una soluzione fanless, ovvero senza ventole. Il sistema di dissipazione non c’è e non deve essere un problema, anzi. Il MacBook Air (2020) funziona sempre molto bene, è veloce e reattivo e non scalda mai. Anche nelle operazioni più complesse, tira fuori la grinta. Si può fare editing dei video in 4K HDR su Premiere Pro o FinalCut, ma non solo. È ottimo anche per la postproduzione grafica o per la scrittura di testi, per la tesi e non solo.

MacBook Air (2020): il laptop più incredibile che vi sia

Il MacBook Air (2020) viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrà della massima garanzia possibile. Ci sono due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì vogliamo ricordarvi che potrete perfino dilazionare il pagamento del portatile in comode rate con il sistema interno di Amazon (a tasso zero) o con il servizio di Cofidis.

Questo computer di Apple è un laptop eccezionale: costa poco, è leggerissimo (pesa poco più di 1,3 Kg) ed ha un’autonomia spaventosa (circa un giorno con una singola carica). Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne e acquistarlo immediatamente al prezzo speciale di 989,00€ al posto di 1229,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.