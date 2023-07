MacBook Air (2020): il LAPTOP che ha fatto la storia, ancora disponibile a 899€ (pochi pezzi)

Oggi vi parliamo di un laptop di Apple che, sin dal suo esordio, ha rappresentato una delle migliori soluzioni per chi voleva un PC portatile potente ma leggerissimo. Si chiama MacBook Air (2020) e grazie all’architettura Apple Silicon ha scandito un nuovo paradigma nel mondo dei computer; di fatto, il SoC proprietario integra memoria unificata, GPU e CPU in un’unica soluzione dalle dimensioni piccole e contenute e questo ha permesso all’azienda di inserirlo in moltissimi device, anche nei tablet, senza il minimo problema. È ottimizzato per far girare fluidissime le applicazioni, anche quelle più energivore e complesse, permette di avere autonomie superiori alla media e consuma pochissimo, sia in stand-by che durante la navigazione web o l’esecuzione di software di un certo spessore. Questo gioiello oggi lo trovate ancora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 899,00€ ma il nostro consiglio, se siete interessati/e, è quello di acquistarlo immediatamente. Le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro; non lasciatevelo sfuggire.

MacBook Air (2020) su Amazon: la miglior soluzione per gli universitari

Il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 si presenta come un prodotto semplicemente sensazionale, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design mozzafiato classicheggiante, con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD interno super veloce e con un peso contenuto di soli 1,3 Kg. Grazie alle dimensioni contenute e al costo di 899,00€, questo PC si presenta come un modello perfetto per gli studenti universitari, per i giovani content creator, per i professionisti dell’immagine, ma non solo.

È un gadget eccellente quindi, per chi fa editing video di contenuti per i social, per chi fa musica, per chi programma o semplicemente, per chi fa ricerche online, scrive molto e si trova molto spesso fuori casa. A soli 899,00€ questo MacBook Air (2020) rimanere una delle migliori scelte che si possano fare se si cerca un prodotto di punta per la vita di tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.