MacBook Air (2020) con M1: prezzo SUPER, prestazioni al TOP (solo 899€)

Il meraviglioso MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 è un campione di vendite; sin dal suo esordio, il dispositivo è stato apprezzato dall’utenza internazionale ma anche dalla stampa che lo ha lodato e definito un “best buy” su tutta la linea. Non è difficile capirne il motivo: questo è un laptop leggero, potentissimo, dotato di un design iconico e senza tempo, con due porte USB Type-C per la ricarica del terminale e per collegarci tutte le periferiche, ma non solo. Grazie agli sconti di Amazon poi, si può portare a casa all’incredibile prezzo di soli 899,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente da Amazon. Capite bene che c’è un grosso risparmio sul valore di listino quindi non lasciatevi sfuggire questa promozione dedicata e fatelo vostro oggi senza pensarci troppo.

MacBook Air (2020): non chiamatelo “entry level”

Il MacBook Air (2020) dispone di un potentissimo processore Apple Silicon M1 che assicura prestazioni al top in ogni attività; è perfetto per le operazioni di amministrazione, per l’editing video leggero in 4K, per la post-produzione fotografica, per la grafica, ma non solo. Va benissimo anche per scrivere, per studiare, per fare la tesi e ricerche, e molto altro ancora. Ci sono due porte USB Type-C Thunderbolt per la ricarica e il trasferimento dei dati e vi è una potentissima batteria sotto la scocca che assicura prestazioni al top. Con una singola carica si potrà utilizzare il PC anche per un giorno intero senza doverlo mai attaccare ad una presa di corrente.

Acquistando questo laptop da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. A soli 899,00€ questo MacBook Air (2020) è il miglior portatile che si possa comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.