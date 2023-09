MacBook Air (2020) con M1: minimo storico su Amazon, correte a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di un computer di casa Apple veramente sensazionale; costa pochissimo, è al suo minimo storico, ma offre molto. Ci riferiamo, ovviamente, all’ottimo MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 che ha un prezzo consigliato di soli 898,90€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon quindi vi conviene sbrigarvi; solitamente va a ruba e la promozione dedicata potrebbe terminare da un momento all’altro.

MacBook Air (2020): il miglior laptop del momento

Insomma, è un super best buy perfetto per studenti, giovani lavoratori, ma non solo. Questo è un prodotto molto comodo da portare in giro, è leggerissimo (pesa solo 1,3 Kg), ha un chipset interno Apple Silicon M1 che fa girare fluide anche le app più pesanti e complesse (Avid Media Composer, DaVinci, Premiere Pro e non solo). Ha una batteria che assicura un’autonomia degna di nota con una singola carica che, a proposito, avverrà sfruttando la porta USB Type-C. La tastiera è comodissima anche per una digitazione prolungata; potrete utilizzare il laptop per montare video in 4K, fare editing fotografico anche a livello professionale, scrivere la tesi, fare ricerche online e molto altro ancora. Il display è l’ottimo pannello Retina LCD IPS da 13,3 pollici con cornici contenute. Il trackpad è ampio e generoso e supporta le gestures multi-touch.

Acquistando questo MacBook Air (2020) da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo del PC in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, a tasso zero. Avrete accesso ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 898,90€ è un best buy.

