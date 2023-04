MacBook Air (2020) con M1: a meno di 900€ è un SUPER BEST BUY

Oggi vogliamo consigliarvi uno dei portatili fanless più incredibili del mercato; stiamo parlando del leggerissimo MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1, un Must che è diventato – sin da subito – un Best Buy fra professionisti e non solo. Di base è arrivato sul mercato con un prezzo concorrenziale e con delle prestazioni pazzesche tanto che è stato definito “un prodigio della tecnologia e dell’ingegneria”. Pensate che il chip Apple Silicon è rivoluzionario, con architettura di nuova generazione che fonde CPU e GPU in un unico SoC, coadiuvato da memorie unificate veloci da 8 GB. Non manca poi un SSD super rapido posto pr l’archiviazione dei file, per l’installazione di app, software e molto altro ancora. Insomma, questa meraviglia, che è in grado di consentire anche l’editing dei video in 4K, costa solo 899,00€ al posto di 1229,00€ grazie agli sconti di Amazon. Follia? No, semplice offerta che vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire.

MacBook Air (2020): incredibile, potente e economico

Come detto, è una macchina da lavoro leggera (pesa poco più di 1,3 Kg) ma è super performance. È fanless, quindi non dispone di ventole e questo è un particolare molto amato soprattutto da chi deve usare il PC in ambienti silenziosi come aule studio, biblioteche e molto altro ancora. Ci sono due porte Thunderbolt, ottime per attaccarci SSD, un monitor esterno, per la ricarica e molto altro ancora. A proposito, l’autonomia è eccezionale perché c’è una batteria super capiente sotto la scocca. Con una singola carica farete un giorno di uso intenso in università o al lavoro, senza mai dover passare dalla corrente.

Viene venduto e spedito da Amazon, la consegna sarà rapida e veloce e in pochissimi giorni avrete il vostro PC senza che sborsiate un singolo centesimo in più. A 899,00€ è il miglior portatile che possiate acquistare, ma siate veloci.

