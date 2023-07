MacBook Air (2020) con M1: a meno di 900€ è il laptop PERFETTO per tutti

Oggi vi parleremo dei un laptop fanless che ha rivoluzionato il mondo di computer grazie al suo processore interno, un vero punto di svolta per il settore. Si chiama MacBook Air (2020) e presenta il chip M1, una soluzione su base ARM che riesce a far girare fluidi software impegnativi come Avid Media Composer, Final Cut Pro, Logic Pro senza il minimo lag. È un prodotto rivoluzionario e oggi lo pagherete solo 899,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il modello in sconto presenta 8 GB di memoria unificata e 256 GB di memoria interna su SSD.

MacBook Air (2020): non lasciatevelo sfuggire a meno di 900€

Il cuore del MacBook Air (2020) è l’innovativo processore M1 di Apple, che segna il passaggio da Intel a un chip progettato internamente. Questo chip a 8 core offre un’elaborazione incredibilmente veloce e prestazioni potenti per un laptop ultraportatile. Grazie all’architettura ARM, il MacBook Air (2020) riesce a eseguire applicazioni macOS e app iOS senza problemi, offrendo una compatibilità ampia e una fluidità senza precedenti.

Inoltre, il design a 5 nanometri del processore offre prestazioni di livello desktop con un consumo energetico significativamente ridotto. laptop un compagno ideale per lunghe giornate di lavoro o studio.

Allo stesso tempo mantiene il suo design sottile e leggero, con un elegante chassis in alluminio. Lo schermo Retina da 13,3 pollici offre colori vividi, dettagli nitidi e ampi angoli di visione e supporta anche la tecnologia True Tone, che adatta automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione ambientale per una visione più confortevole.

Uno dei vantaggi di questo SoC è il suo raffreddamento passivo, che elimina la necessità di ventole rumorose. Questo significa che il MacBook Air (2020) funzionerà sempre in modo silenzioso e rimarrà fresco anche durante le attività più intense.

Nonostante la transizione alla piattaforma Apple Silicon, vi è comunque la compatibilità con le applicazioni macOS esistenti grazie alla tecnologia Rosetta 2 di Apple, che permette di eseguire app Intel su sistemi basati su M1. Con un prezzo di soli 899,00€ questo device è una soluzione perfetta per chi vuole un PC leggero, silenzioso, tuttofare e magari possiede anche un’ecosistema Apple.

