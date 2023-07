MacBook Air (2020) con M1 a meno di 900€: BEST BUY assoluto, CORRETE a prenderlo

Nel corso degli anni il MacBook Air (2020) di Apple si è guadagnato una reputazione incredibile; è un portatile leggero e potente e non ha quasi rivali nel suo genere.

Nel 2020, l’OEM di Cupertino ha introdotto un’importante innovazione nella sua linea di computer portatili: l’introduzione del processore Apple Silicon M1. Dopo quasi tre anni, questo dispositivo (che va ancora benissimo) è oggi un best buy incredibile; lo portate a casa con un prezzo irrisorio. Con soli 899,00€, spese di spedizione incluse grazie ad Amazon, potrà essere vostro. Cosa aspettate?

MacBook Air (2020): le caratteristiche complete

Il processore Apple Silicon M1 ha rappresentato un punto di svolta per il MacBook Air. Questo processore basato su architettura ARM è stato sviluppato internamente dalla compagnia di Tim Cook, ed è progettato per offrire prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica senza precedenti. Con una CPU octa-core, una GPU integrata e un Neural Engine, il MacBook Air (2020) offre prestazioni potenti, permettendo agli utenti di affrontare compiti impegnativi come l’editing video, la produzione musicale e il gaming con una facilità sorprendente.

Non di meno, consente di avere un’eccezionale autonomia della batteria, permettendo agli utenti di lavorare, studiare o intrattenersi per ore senza dover cercare una presa di corrente. Questo ha reso il MacBook Air una scelta popolare per tutti coloro che necessitano di una grande portabilità senza compromettere allo stesso tempo, la batteria. Inoltre, è super silenzioso perché non presenta ventole. Vi è poi una compatibilità senza problemi con le applicazioni macOS esistenti. Grazie alla tecnologia Rosetta 2, le app sviluppate per i processori Intel possono essere eseguite sul device avente l’architettura Apple Silicon.

Con un prezzo di soli 899,00€, spese di spedizione incluse, questo incredibile portatile della mela è una soluzione perfetta per tutti gli studenti, i lavoratori, i grafici, ma non solo. Approfittatene adesso perché su Amazon è in super sconto. Il modello in sconto presenta 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD ed è in colorazione Gold.

