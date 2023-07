MacBook Air (2020) con M1: a 900€ è il PC perfetto da comprare

Oggi vi parleremo di un laptop veramente incredibile; si chiama MacBook Air (2020), presenta un chipset rivoluzionario sotto la scocca ed è un best buy al prezzo a cui viene venduto su Amazon. Si porta a casa con soli 899,00€, spese di spedizione incluse. La versione in sconto dispone di 8 GB di memoria unificata e di ben 256 GB di storage su SSD interno. La colorazione invece, è quella Gold.

MacBook Air (2020): il Best Buy che devi comprare oggi su Amazon

Il MacBook Air (2020) con chip Apple Silicon M1 ha rivoluzionato il mondo dei laptop grazie alle sue prestazioni potenti e all’efficienza energetica senza precedenti. Lanciato nel novembre 2020, questo portatile ha introdotto il processore M1, un chipset sviluppato internamente da Apple. È basato su un’architettura ARM, combina una CPU a 8 core, una GPU a 8 core e un Neural Engine a 16 core, offre prestazioni sorprendenti con tutte le operazioni. È in grado di gestire facilmente compiti intensivi come l’editing video, la grafica avanzata e il multitasking senza alcun rallentamento. La velocità di risposta è immediata, con un’apertura rapida delle applicazioni e una fluidità senza precedenti nel funzionamento complessivo del sistema.

Il chipset interno garantisce anche un’efficienza energetica notevole. Grazie alla sua architettura altamente ottimizzata, il MacBook Air consuma meno energia rispetto ai laptop tradizionali con processori Intel. Questo si traduce in una durata della batteria straordinaria, fino a 15 ore di navigazione web o riproduzione video continua con una singola carica. Non manca poi un display Retina da 13,3 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel. La qualità dell’immagine è eccezionale, con colori vivaci, contrasto elevato e una nitidezza straordinaria. Inoltre, lo schermo supporta la tecnologia True Tone, che regola automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione circostante, offrendo una visione più confortevole e naturale. Questo laptop è veramente incredibile a soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.