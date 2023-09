MacBook Air (2020) con M1 a 899€: il miglior laptop da comprare oggi

Se siete studenti universitari e cercate un nuovo laptop leggero per studiare, prendere appunti, con cui seguire le lezioni, fare ricerca, scrivere la tesi e molto altro ancora, oggi vi consigliamo l’ottimo MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1. Questa meraviglia, uscita sul mercato tre anni fa, è ancora adesso una soluzione eccezionale per moltissime persone. Abbiamo citati gli universitari ma è una macchina che va bene anche per i professionisti dell’immagine o, semplicemente, per chi ne deve fare un utilizzo “classico” (navigazione web, gestione mail, attività di amministrazione e segreteria e molte altre.

Sono tanti i motivi per cui conviene comprarlo ma noi oggi ve ne daremo uno che spicca fra tutti: il prezzo. Grazie agli sconti esagerati presenti su Amazon infatti, il MacBook si porterà a casa con soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

MacBook Air (2020): il Best Buy del giorno

Questa macchina è veramente incredibile; si parla di un portatile super leggero (pesa solo 1,3Kg) ed è ben bilanciato. Ottimo il trackpad in vetro di grandi dimensioni che supporta le gestures; lo amerete sin dal primo tocco. La tastiera è comoda ed ergonomica e va bene anche per chi necessita di scrivere tanto, tutti i giorni. Ottima l’autonomia del device grazie al processore Apple Silicon M1 su base ARM che contiene i consumi e non scalda mai. Di fatto è un laptop fanless, ovvero privo di ventole: questo lo renderà ideale per moltissime persone che vorranno utilizzarlo in biblioteca o nelle sale studio. Il chip interno, comunque, spinge con tutte le operazioni; è potentissimo e assicura performance strepitose.

A soli 899,00€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo sfuggire: è un prodotto veramente eccellente, dotato di una serie di caratteristiche di punta ma proposto ad un prezzo bassissimo.

