MacBook Air 2020 con chip M1 a prezzo da BRIVIDI su Amazon (-250€)

Il celeberrimo MacBook Air 2020, equipaggiato con chip M1, è in gran sconto su Amazon a prezzo spettacolare. Quando arriva a questa cifra, c’è solo una cosa da fare: approfittarne prima che finisca. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

MacBook Air 2020 con chip M1: approfittane al volo

Un portatile che non ha proprio bisogno di presentazioni. Macchina top di gamma, perfetta da utilizzare in mobilità. Un processore tagliato che non ha rivali, in grado di offrire un’esperienza d’uso super fluida ed efficiente. Ben 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a completare il setup.

Un’autonomia energetica pazzesca, che dura fino a 18 ore: la perfezione per l’utilizzo in mobilità, soprattutto in accoppiata a una macchina che è sottile e super leggera. Ampio display da 13,3″ ad alta visibilità e funzionalità esclusive com il Touch ID per sbloccare rapidamente il PC.

Non perdere la ghiottissima occasione del momento: completa l’ordine al volo per accaparrarti il tuo MacBook Air 2020 con chip M1. Te l’accaparri a 979€ invece di 1229€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.