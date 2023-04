MacBook Air 2020, che prezzo! Offerta imperdibile su Amazon

Il MacBook Air 2020 è il compagno perfetto per coloro che cercano prestazioni elevate e un’autonomia eccezionale. Grazie alla sua batteria che dura fino a 18 ore, puoi fare ancora di più durante il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare. Il potente chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, garantendo un’esperienza fluida e reattiva, anche quando navighi con tanti pannelli nel browser o apri pesanti file di grafica.

Oggi il MacBook Air può essere tuo ad un prezzo decisamente competitivo. L’acclamato laptop elegante e potente di Apple è in offerta su Amazon, dove viene proposto al prezzo di 899€ con uno sconto del 27% sul suo normale prezzo di listino (1.229€)

Il display Retina da 13,3″ è spettacolare, con immagini nitide e colori brillanti, ideale per il montaggio video professionale e per i giochi più adrenalinici. Il sistema operativo intuitivo e facile da usare, insieme al vasto catalogo di app disponibili sull’App Store, rendono il MacBook Air una scelta ideale per coloro che vogliono lavorare, giocare e creare come mai prima d’ora.

Inoltre, il Mac funziona perfettamente con tutti i tuoi dispositivi Apple, consentendoti di rispondere a messaggi e chiamate direttamente dal tuo Mac o di usare l’iPad come secondo display per avere ancora più spazio per lavorare. Insomma, stiamo davvero parlando di uno dei migliori prodotti in circolazione: a questo prezzo va comprato subito. Non farti scappare questa offerta e acquista il MacBook Air 20202 a 899€.

