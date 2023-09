MacBook Air (2020): a soli 899€ è un sogno ad occhi aperti

Oggi ti vogliamo consigliare un super laptop, leggero e all’avanguardia, potente al punto giusto e che non costa una fortuna, il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 è la scelta ideale per te e le tue esigenze. È in grado di offrire prestazioni esagerate, ha un’autonomia spaventosa e un design elegante, il tutto al prezzo incredibilmente conveniente di soli 899,00€ su Amazon. Se sei interessato/a, non lasciartelo sfuggire: è un best buy assoluto e sappi che, compreso nel prezzo, avrai anche diritto alla consegna immediata e celere, oltre che garantita.

MacBook Air (2020): perché comprarlo

Il cuore del MacBook Air (2020) è il suo processore Apple Silicon M1. Questo chip ha rivoluzionato il mondo dei laptop e riesce ad offrire una combinazione di potenza e efficienza energetica mai vista prima. Con questo device potrai eseguire senza sforzo le applicazioni più esigenti, dalla modifica di foto e video all’esecuzione di software professionale per il video editing, la post produzione fotografica, per la grafica o anche, semplicemente, per la modellazione 3D.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo portatile è la sua incredibile autonomia: può durare fino a 15 ore con un singolo ciclo di ricarica. Questo significa che potrai lavorare, studiare o divertirti per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare ogni poche ore. È l’ideale per chi è sempre in movimento e vuole lasciare a casa il caricabatterie. Unitamente a ciò, mantiene il design iconico che lo ha reso famoso. Con uno spessore di soli 0,63 cm e un peso di 1,29 kg, è incredibilmente sottile e leggero, perfetto da portare ovunque tu voglia. Il suo chassis in alluminio offre una sensazione di solidità e qualità costruttiva e la tastiera retroilluminata e il touchpad preciso rendono l’esperienza di utilizzo estremamente comoda anche per chi deve scrivere molto. Dulcis in fundo, è dotato di un display Retina da 13,3 pollici con colori vividi e una risoluzione nitida.

Se hai già altri dispositivi Apple, il MacBook Air (2020) si integrerà perfettamente nel tuo ecosistema. Potrai condividere facilmente file, foto e altro ancora attraverso il sistema iCloud dell’azienda e potrai godere di funzionalità avanzate come Handoff per passare senza sforzo da un dispositivo all’altro. A soli 899,00€ questo computer è un sogno ad occhi aperti: non lasciartelo scappare.

