MacBook Air (2020) a meno di 900€ su Amazon: è quello giusto da comprare

Uno dei laptop più venduti dell’ultimo periodo è sicuramente il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1. Oggi si porta a casa con uno sconto veramente eccezionale. Da Amazon, grazie alle offerte speciali di questi giorni, costa solo 898,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo subito dalla possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma pensiamo anche alla consegna rapida e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Come non segnalare la presenza di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è anche quella di Apple per un anno valida presso tutti gli Apple Store del pianeta. Insomma, a questo prezzo e con questi incredibili vantaggi non potete non approfittarne, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

MacBook Air (2020) è il miglior PC fanless del mercato

Ovviamente c’è anche il MacBook Air (2022) con M2 che è un prodotto ancora più potente ma il prezzo sale ulteriormente. A meno di 900€, il modello con M1 è il Best Buy del giorno su Amazon. Ha un design classico e iconico, senza ventole e questo implica che sarà sempre silenzioso, perfetto per aule scolastiche o biblioteche. È oltremodo potentissimo perché il chip M1 permette di far girare sempre fluidi tutti i software, anche quelli più pesanti di video editing o di programmazione.

Ha poi un’autonomia esagerata grazie alla batteria ad alte prestazioni, un ampio trackpad e una tastiera molto comoda per la digitazione prolungata. A meno di 900€ (898,99€, per la precisione), questo portatile fanless di Apple è il miglior prodotto che voi possiate acquistare stasera, ma siate veloci prima che finisca la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.