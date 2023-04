MacBook Air (2020) a meno di 900€ su Amazon: BEST BUY incredibile

Se state cercando un nuovo laptop per l’università, per lo studio, per il lavoro, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del fantastico MacBook Air con processore Apple Silicon M1, il modello uscito nel mese di novembre 2020, per intenderci. Questo gioiello è infatti un best buy assoluto, un prodotto da comprare immediatamente al prezzo a cui viene venduto oggi su Amazon: solo 899,00€ al posto di 1229,00€. Capite bene che con un risparmio simile è davvero eccezionale. Parliamo del 27% in meno sul valore di listino. Fate presto però se siete interessati perché potrebbe andare a ruba.

MacBook Air (2020): impossibile non comprarlo a questo prezzo

Vi ricordiamo i numerosi e innumerevoli vantaggi che si hanno acquistando questo PC da Amazon: c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Volendo, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

C’è la possibilità di usufruire della garanzia di un anno o di due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore.

MacBook Air (2020) è un laptop leggero, pesa meno di 1,3 Kg, è fanless (ovvero senza ventole), costa poco ma offre tantissimo. Le sue performance sono strepitose: con questo PC si possono montare video in 4K, si può fare postproduzione grafica ma anche produzione musicale o programmazione. È eccellente anche per gli studenti, non rallenta mai e ha un’autonomia degna di nota. Pensate che con una singola carica potrete fare ore ed ore di utilizzo intenso senza mai dover passare dal caricatore. A 899,00€ questo è il portatile che dovete assolutamente acquistare oggi, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

