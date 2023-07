MacBook Air (2020): a 899€ è il miglior acquisto che possiate fare OGGI

Oggi vi parliamo di un prodotto di casa Apple che potrebbe cambiare il vostro quotidiano; è un computer portatile leggerissimo, versatile, fanless (privo di ventole e quindi silenziosissimo), con un design iconico, una tastiera comoda e ergonomica e con un peso irrisorio di circa 1,3 Kg. Ci riferiamo, ovviamente, al meraviglioso MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1, un’ammiraglia spaventosa che potrà rendervi felici se lo acquisterete per lavoro o per lo studio o, perché no, anche per le attività di amministrazione o per la creazione di contenuti per i social. Lo pagate solo 899,00€ con uno sconto immediato sul prezzo di listino pari al 27%; mica male se pensate che avrete in omaggio anche la consegna, celere e immediata, presso il vostro domicilio e che avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Non dimenticate che c’è anche la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

MacBook Air (2020): il miglior portatile che ci sia

Questo eccezionale MacBook Air (2020) dispone di un processore di fascia alta, il SoC Apple Silicon M1 che, insieme alla memoria unificata da 8 GB e allo storage da 256 GB, è in grado di assicurare prestazioni incredibili. Non farà rumore perché parliamo di un gadget fanless, quindi privo di ventole. Nonostante ciò, il dispositivo non si surriscalda e rimane sempre fresco. Questo MacBook Air (020) è perfetto per gli studenti ma va benissimo anche per i giovani content creator, per i videomaker, per chi opra nel campo della fotografia, per chi gestisce i social, ma non solo.

Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 13,3 pollici con cornici contenute e la tastiera è comoda e agevole anche durante la digitazione intensa e prolungata. La batteria dura tantissimo: anche un giorno di uso intenso con una singola carica. A 899,00€ questo MacBook Air (2020) è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.