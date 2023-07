MacBook Air 15: oggi al suo minimo storico su Amazon (-50€)

Di recente Apple ha annunciato il nuovo MacBook Air (2023) da 15 pollici; il device si presenta esteticamente identico al fratellino da 13,6″, ma dispone appunto, di un pannello più generoso e di un comparto audio più performante. Il dispositivo in questione infatti, è stato dichiarato come “il Mac per tutti”, in grado di soddisfare le esigenze degli universitari, degli studenti, ma anche dei giovani professionisti che lavorano nel campo dell’immagine, del suono o della programmazione.

Non di meno, è perfetto anche per tutte quelle classiche operazioni office e di amministrazione; insomma, è veramente un gadget dedicato ad una moltitudine di utenti. Grazie ad Amazon poi, lo porterete a casa ad un prezzo sensazionale: sarà vostro con soli 1599,00€ al posto di 1649,00€. Si trova al suo minimo storico; noi vi consigliamo di approfittarne per non perdere l’offerta strepitosa. Le scorte potrebbero essere limitate quindi non tergiversate e fate subito l’acquisto.

MacBook Air 15″: il Mac per tutti

Questo MacBook Air presenta un design di nuova generazione con schermo LCD Retina IPS da 15,6 pollici con notch al seguito per celare la webcam. Non di meno, dispone di un processore Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da un disco rapido SSD da 256 GB. C’è una batteria che dura tantissimo anche con una singola carica, così non dovrete portare con voi il caricabatterie quando siete fuori casa. Inoltre, sappiate che si ricarica via MagSafe con la porta proprietaria o tramite USB Type-C. Citiamo poi le prestazioni eccellenti di questo device: fa girare fluide tutte le applicazioni, anche quelle più pesanti e più complesse. Potrete usarlo anche per programmi come DaVinci Resolve, Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom e non solo.

Cosa aspettate quindi? Il vostro nuovo MacBook Air (2023) da 15 pollici costa solo 1599,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese. Volendo, potrete anche dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

