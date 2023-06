MacBook Air 15: il laptop per tutti, disponibile su Amazon e lo paghi in comode rate

Uno degli ultimi laptop annunciati da Apple è sicuramente il MacBook Air (2023) da 15,3 pollici. Questo dispositivo, che si preannuncia essere un successo incredibile su tutta la linea, è un super best buy che viene venduto ad un prezzo concorrenziale e dispone di tecnologie all’avanguardia che ve lo faranno amare. Grazie agli sconti di Amazon lo pagherete solo 1639,28€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un’offerta molto interessante ma ciò che è da segnalare è che finalmente tornato disponibile dopo un piccolo periodo di assenza in commercio.

MacBook Air 15″: il laptop che va bene per tutti

Apple sta vedendo una richiesta elevata per questo gadget quindi il nostro consiglio è quello di affrettarvi ad effettuare l’acquisto; si può portare a casa con tanti vantaggi. Citiamo la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del terminale e, cosa fondamentale, sarete sempre supportati nel servizio post vendita.

Questo eccellente laptop, dotato di tecnologia fanless (ovvero è privo delle ventole, per cui non farà rumore in ogni contesto, anche quando esegue carichi pesanti, è uno dei PC più adatti ai giovani lavoratori ma va benissimo anche agli studenti e a coloro che ne devono fare un uso più “generalista”. Ottimo il processore Apple Silicon M2 sotto la scocca che riesce a gestire benissimo anche le app più performanti e pesanti, viene coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD veloce all’interno. Lo schermo da 15,3 pollici si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole: è ampio e generoso, con un notch che cela la webcam. A 1639,28€ non potete lasciarvelo sfuggire.

