MacBook Air 15 (2023): sarà lui il vostro prossimo computer?

Il MacBook Air da 15 pollici con processore Apple Silicon M2 non è ancora arrivato ma si può preordinare senza problemi dal sito di Amazon o dal portale ufficiale dell’azienda; nello specifico, la versione disponibile è quella con 256 GB di memoria interna su SSD, con 8 GB di memoria unificata e con il pannello, appunto, generoso da oltre 15 pollici.

Questo device si trova a 1649,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Arriverà la prossima settimana sul mercato ma potete già prenotarlo dal sito. Capite bene che è un gadget eccezionale che costa poco ma offre tantissimo; è pensato per una categoria di utenti che desiderano un laptop grande ma non estremo come le iterazioni Pro della serie di MacBook.

MacBook Air da 15 pollici: questo è il portatile da comprare

Ci sono moltissime persone che infatti amano la portabilità e la leggerezza del MacBook Air del 2022, ma che desiderano un device leggermente più grande. Questo Air risponde proprio a questa esigenza; Apple ha cercato di colmare un vuoto, pertanto siamo sicuri che questa macchina sarà un successone senza ogni modo. Sarà un best buy unico, certamente.

Nonostante non ci siano ancora le recensioni di questo prodotto, il portatile è incredibile; sotto la scocca c’è un potente processore Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Non dovete tuttavia temere le prestazioni; lui è in grado di far girare fluidi anche software impegnativi come Avid Media Composer, DaVinci Resolve 18, Final Cut Pro, Logic Pro e non solo. È ottimo anche per i grafici che devono farne un utilizzo con la suite Adobe o per gli studenti di architettura, di ingegneria. Il punto di forza di questo laptop è sicuramente la batteria: Apple promette 18 ore di utilizzo con una singola carica. Il caricatore è incluso in confezione. A 1649,00€ diventerà un best buy assoluto.

