MacBook Air 15 (2023): il Mac per tutti, DISPONIBILE su Amazon

Il potentissimo e leggerissimo MacBook Air da 15″ (2023) è un prodotto veramente fantastico. C’è chi lo ha definito come “il Mac che mancava”, mentre altri si sono limitati ad apprezzarne la bontà costruttiva e l’eccellenza del gadget in generale. D’altronde ci troviamo di fronte ad un laptop sottilissimo (circa 11 mm di spessore), con un’estetica mozzafiato, realizzato interamente in alluminio e con ben sei speaker a disposizione. Impossibile non apprezzarne l’acustica. Oltre a ciò, dispone di uno schermo Retina LCD IPS da oltre 15 pollici, bello, grande, risoluto e con angoli di visuale perfetti. Ha cornici sottili, presenta un notch di piccole dimensioni per la webcam ma ha anche una comoda tastiera per la digitazione prolungata.

Un capitolo a parte sarebbe da dedicare al solo processore, ma prima di addentrarci nella disamina di questo chip vi segnaliamo che il prodotto lo portate a casa con soli 1649,00€ nella sua iterazione con M2, 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD interno. Se lo spazio vi sembra poco, non disperate. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: utilizzate un SSD esterno per i file più pesanti, per le foto e video invece, attivate un piano ad iCloud e sul Mac installate solo i software che utilizzate.

MacBook Air da 15 pollici (2023): è lui il Mac da comprare

Questo portatile strabiliante è dotato di un processore Apple Silicon M2 di ultima generazione, capace di seguire senza problemi software premium senza il minimo lag: pensiamo a DaVinci Resolve 18, a FinalCut Pro X, a Logic Pro, a Adobe Premiere Pro o Avid Media Composer. Non di meno, è ottimo anche per le operazioni di amministrazione, per le attività office e non solo.

Se siete interessati affrettatevi: a soli 1649,00€ questo MacBook Air da 15″ (2023) è semplicemente straordinario. È il più equilibrato, adatto a chi cerca potenza ma vuole anche un PC leggero e sottile.

