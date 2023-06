MacBook Air 15 (2023): finalmente DISPONIBILE e c'è la consegna in 48 ore

Il mondo della tecnologia ha assistito a un’evoluzione senza precedenti negli ultimi anni nell’ambito dei computer portatili e uno dei prodotti più attesi è il nuovo MacBook Air da 15 pollici del 2023. Con il suo potente processore Apple Silicon M2, un display mozzafiato da 15,3″ Retina LCD e un prezzo incredibilmente accessibile, questo prodotto è pronto a rivoluzionare il modo in cui lavori e ti diverti. Finalmente è disponibile e arriverà in due giorni con la consegna rapida di Amazon Prime. Lo trovate su Amazon al prezzo di 1649,00€.

MacBook Air 15″: il laptop che mancava

Il cuore di questo nuovo MacBook Air è il processore Apple Silicon M2, progettato su misura per offrire prestazioni sorprendenti. Grazie alla sua architettura all’avanguardia e alla potenza dei suoi core, il chip interno supera di gran lunga i suoi predecessori Intel in termini di velocità di elaborazione e efficienza energetica. Sarai in grado di eseguire facilmente le tue attività quotidiane, gestire progetti complessi e persino goderti giochi e applicazioni di fascia alta senza problemi.

È inoltre dotato di un display eccezionale che ti lascerà senza fiato. Con una risoluzione superiore e un supporto per milioni di colori, ogni immagine prenderà vita con una nitidezza incredibile. L’ampio spazio di lavoro ti consente di multitaskare in modo efficiente, mentre la tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore per offrire un’esperienza visiva ancora più realistica. Che tu stia creando, guardando film o semplicemente navigando su Internet, il MacBook Air renderà tutto più coinvolgente e piacevole.

Apple ha sempre messo l’accento sull’eleganza e sulla portabilità dei suoi prodotti, e il MacBook Air da 15 pollici del 2023 non fa eccezione. Con un design sottile e leggero (poco più di 11 millimetro e un peso di 1,5 Kg), questo PC può essere facilmente trasportato ovunque tu vada. Che tu sia uno studente, un professionista in viaggio o un creativo in movimento, apprezzerai la facilità con cui puoi portarlo con te.

Acquistarlo su Amazon al prezzo consigliato di soli 1649,00€ è un affare da non perdere. La consegna è celere e puoi dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis.

