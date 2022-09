Ma quanto consuma quell'oggetto? Scoprilo con la presa smart! (11€)

Ormai bisogna prestare attenzione ai consumi di energia, inclusa quella elettrica. Da qui, la possibile necessità di dover controllare quanto effettivamente consuma un determinato oggetto. Come fare? Anche in questo, ormai la tecnologia viene in soccorso con sistemi super pratici. Questa presa smart ne è il perfetto esempio. Infatti, oltre a permetterti di accendere e spegnere da remoto qualsiasi dispositivo, direttamente tramite smartphone, ti offre la possibilità di monitorare il consumo elettrico. In questo modo, potrai verificare quanto ti costa alimentarlo. Tutto direttamente tramite apposita applicazione sul tuo cellulare.

Questo utilissimo accessorio, firmato TP Link, adesso anche in gran sconto su Amazon. Puoi portarlo a casa a 11€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Consumi energetici: basta la presa smart per controllarli

Un dispositivo super semplice da utilizzare. Basta collegarlo fra la presa a muro e la presa dell’oggetto che desideri monitorare. Dopodiché, in un attimo lo configuri, sfruttando l’applicazione per smartphone. A quel punto, puoi sfruttarne la doppia utilità:

comandi da remoto accensione e spegnimento dell’oggetto (puoi anche programmarlo), anche tramite assistente vocale; sfruttando le funzionalità dell’applicazione, monitori il consumo energetico e ti rendi conto dell’effettivo peso in bolletta.

Insomma, doppia utilità per questa eccezionale presa smart, che ti permetterà di capire quanto effettivamente consuma un terminato oggetto. Potresti scoprire cose che non immaginavi, iniziando a utilizzare in modo più consapevole elettrodomestici e non solo: un modo intelligente per risparmiare in bolletta, senza troppa fatica.

Approfitta della promozione Amazon del momento e porta a casa questo accessorio intelligente di TP Link a 11€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.