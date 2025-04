Ma che problema ha Pixel 9a con la batteria? Google la limiterà pesantemente

Lo scorso mese, Google ha presentato il nuovo Pixel 9a, un dispositivo di fascia media che promette un ottimo rapporto qualità-prezzo e che verrà lanciato in Italia a metà aprile. Tuttavia, una funzione emersa recentemente ha fatto storcere il naso a diversi utenti: si tratta di Battery Health Assistance, pensata per gestire la salute della batteria nel lungo termine. Non senza conseguenze: pare infatti che limiterà automaticamente capacità e velocità di ricarica.

Pixel 9a ha un problema di batteria?

Secondo la pagina di supporto del dispositivo, individuata da 9to5Google, Pixel 9a riceverà un aggiornamento software che ridurrà progressivamente la tensione massima della batteria a partire dai 200 cicli di ricarica, fino a raggiungere un picco di riduzione ai 1.000 cicli. Questo dovrebbe garantire un degrado più lento della batteria, ma al contempo causerà una riduzione della durata complessiva e della velocità di ricarica.

Google sottolinea che la funzione non sarà personalizzabile: ciò significa che i possessori di Pixel 9a dovranno accettare queste limitazioni senza poterle volontariamente disattivare. Le batterie agli ioni di litio si degradano naturalmente nel tempo, con gli smartphone Pixel più recenti che scendono all’80% della capacità dopo circa 1.000 cicli di ricarica. Tuttavia, questa nuova funzione sembra imporre una riduzione addizionale rispetto alla normale usura della batteria.

L’aspetto che ha fatto preoccupare di più gli utenti? Google afferma che questa funzione modulerà la velocità di ricarica in base alla capacità residua, probabilmente rallentandola ulteriormente con il passare del tempo. Se da un lato una ricarica più lenta può aiutare a ridurre il surriscaldamento, dall’altro potrebbe rendere l’esperienza d’uso meno soddisfacente.

Un altro dettaglio degno di nota è che Google ha dichiarato a 9to5Google che questa funzione sarà resa disponibile su altri smartphone Pixel entro la fine dell’anno, ma sarà opzionale per i modelli precedenti. Questo implica che solo Pixel 9a subirà queste limitazioni in modo obbligatorio.

Il precedente di Pixel 4a fa temere per un nuovo caso

La scelta di Google di imporre questa funzionalità sul Pixel 9a potrebbe far pensare a un problema sottostante con la qualità della batteria del dispositivo, sospetto nato in seguito al lancio ritardato del dispositivo per via di un generico “problema di qualità dei componenti”, attribuito – secondo alcune indiscrezioni – proprio a problematiche legate alla batteria.

Non è la prima volta che Google interviene in modo drastico sulla batteria di un suo smartphone. Pochi mesi fa, la società ha rilasciato un aggiornamento obbligatorio per alcuni Pixel 4a che ha ridotto della metà la capacità della batteria e la velocità di ricarica.

Google ha giustificato la decisione parlando di miglioramenti nella stabilità delle prestazioni della batteria, ma in seguito l’Australian Competition and Consumer Commission ha emesso un richiamo ufficiale per rischio di surriscaldamento.