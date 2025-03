Lycamobile: 150 GB in 5G e minuti illimitati a meno di 6 euro al mese

Chi sta cercando una tariffa mobile conveniente e ricca di GB può valutare la nuova proposta di Lycamobile, che mette a disposizione 150 GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti a soli 5,99€ al mese. Inoltre, si hanno a disposizione anche due mesi gratis in più.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero, da qualsiasi operatore. Per attivarla basta andare sul sito di Lycamobile ed effettuare il passaggio direttamente online: ci vorranno pochi minuti.

Servizi inclusi e vantaggi dell’offerta di Lycamobile

Nel pacchetto da 5,99€ di Lycamobile sono inclusi:

150 GB in 5G alla massima velocità disponibile;

alla massima velocità disponibile; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Utilizzo in roaming UE con una quota di traffico dati dedicata da 8 GB.

La rete 5G utilizzata da Lycamobile consente di navigare a velocità elevate, anche in mobilità, rendendo questa promozione perfetta per chi utilizza il proprio smartphone per streaming, social, videochiamate e lavoro da remoto. E con la tecnollgia VoLTE, anche le chiamate sono in alta qualità, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana.

Non ci sono costi nascosti: nessun vincolo, attivazione gratuita e SIM inclusa. Si può scegliere di ricevere la SIM a casa oppure ritirarla presso uno dei numerosi punti vendita aderenti. Questa offerta è perfetta per chi vuole contenere le spese mensili, avere tutto l’essenziale per la propria linea mobile e sfruttare la copertura 5G su rete Vodafone, mantenendo alta qualità di navigazione e chiamata.

Per attivare l’offerta basta richiedere la portabilità sul sito ufficiale di Lycamobile o presso un rivenditore autorizzato. Il prezzo resta bloccato nel tempo, senza rimodulazioni inattese. Un’occasione ideale per chi cerca tanto traffico dati, semplicità e trasparenza.