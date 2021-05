Lyca Mobile con l’inizio del mese di Maggio ha deciso di ritoccare il bundle della sua PortIN 799. Vediamo a quanto ammonta ora il quantitativo di Giga disponibili.

Lyca Mobile PortIN 799: la novità

La promozione offre ora un pacchetto di 100 Giga di internet in 4G, minuti e SMS senza limiti in Italia mantenendo il costo di 7,99 euro ogni mese. Con questa tariffa sono disponibili per il roaming europeo ben 4GB al mese, mentre, i minuti e SMS sono utilizzabili senza limitazioni.

L’operatore virtuale Lyca Mobile utilizza le infrastrutture di Vodafone e nello specifico offre per le sue offerte una velocità di 60 Mbps sia in download che in upload.

Il rinnovo di questa offerta telefonica avviene sempre ogni 30 giorni e in caso di credito residuo non sufficiente sarà necessario mandare un messaggio per la riattivazione della PortIN una volta fatta la ricarica.

Questa promozione è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità del proprio numero da altro operatore entro il 31 Maggio 2021.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è completamente gratuito. L’unica spesa da sostenere la prima volta riguarda il costo della SIM che però dipende dal negoziante. Oltre a questo, è necessario provvedere ad effettuare una ricarica per coprire il costo mensile di tale offerta.

Vodafone

Tariffe