L'update del Samsung Galaxy Z Fold2 protegge dai Trojan

Il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Z Fold2 introduce le patch di sicurezza di ottobre 2021. Vi consigliamo caldamente di scaricarlo e installarlo, in quanto può proteggervi da virus e trojan.

Samsung Galaxy Z Fold2: cosa sappiamo del nuovo udpate?

Un nuovo aggiornamento del firmware con le patch di sicurezza di ottobre è attualmente in fase di rollout sul Samsung Galaxy Z Fold2. Attualmente è stato rilasciato solo in Corea del Sud, attraverso gli operatori LG U +, KT Corporation e SK Telecom.

Il software può essere facilmente identificato dalla sua versione del firmware di F916NKSU1DUI4. Il log delle modifiche per lo stesso sembra non essere disponibile al momento, ma ci si possono aspettare alcuni miglioramenti all'usabilità generale del device, insieme alle nuove patch per la sicurezza che il dispositivo porterà con sé.

Vale la pena ricordare qui che il Z Fold2 non è il primo pieghevole di Samsung ad aver ricevuto l'aggiornamento di ottobre. È preceduto dai Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 rilasciati di recente.

Come controllare se il vostro foldable dispone della possibilità di scaricare l'update? Semplice: andate su Impostazioni> Aggiornamento software per verificarlo manualmente.

E per quanto riguarda coloro che risiedono in regioni diverse dalla Corea del Sud, sappiate che il firmware dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni. Apparirà una notifica quando sarà disponibile, quindi restate connessi per saperne di più.

Il Galaxy Z Fold2 è stato rilasciato lo scorso anno a settembre ed è ancora un prodotto attualissimo per gli standard odierni. Ha un display pieghevole dinamico AMOLED 2X 120Hz HDR10+, contiene una batteria da 4500 mAh ed è alimentato dal processore Snapdragon 865+. Attualmente esegue One UI 3.1.1 e dovrebbe ricevere One UI 4 basato su Android 12.

Il nuovo modello invece, oltre ad avere il supporto all'impermeabilità, dispone della possibilità di essere utilizzato con la S Pen. Purtroppo però, non vi è lo slot per la stilo all'interno della scocca.