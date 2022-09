L'unica VERA alternativa ad Apple AirTag è su Amazon a 12€ (-50%)

Un prodotto molto particolare, questo tracker prodotto esclusivamente per iPhone. Probabilmente, l’unica vera alternativa agli Apple AirTag, complice la massima compatibilità con il sistema “Dov’è“. Complice un goloso sconto Amazon del 50%, puoi portarlo a casa a 12€ circa appena, ma ancora per pochissimo tempo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai sevizi Prime.

Come un AirTag, ma super economico: prezzo top su Amazon

No, assolutamente: questo prodotto nulla ha da condividere con altri trovatutto economici, reperibili un po’ ovunque e compatibili sia con iOS che con Android.

Questo prodotto è innanzitutto pensato appositamente per integrarsi alla perfezione con iPhone, complice la piena compatibilità con il sistema “Dov’è”. Dunque, si configura con estrema facilità e poi basterà attaccarlo agli oggetti che desideri proteggere dal rischio di perderli. Ci penserà lui a permetterti di ritrovarli, nel caso servisse.

Un prodotto utile, semplice da usare e di ottima qualità, quindi. A mio avviso, l’unica alternativa vera ai celeberrimi Apple AirTag. Per approfittare dello sconto del 50%, e prenderli a pochi spiccioli, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine rapidamente. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.