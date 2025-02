È giunta l'ora di provare Luigi's Mansion 3 sulla tua Nintendo Switch

Siete pronti a una nuova avventura per Nintendo Switch? Luigi’s Mansion 3 è in sconto su Amazon a soli 34,99 euro. La storia segue Luigi, che si trova in una vacanza da sogno in un lussuoso hotel insieme a Mario e gli altri amici. Tuttavia, la vacanza si trasforma rapidamente in un incubo quando Re Boo intrappola Mario e gli altri dentro dei quadri, lasciando Luigi a doverli salvare.

Divertente, coinvolgente, è un pezzo da aggiungere alla propria collezione di videogames a tema Super Mario. Con funzionalità e azioni uniche, ti troverai a salvare i tuoi personaggi preferiti in un’ambientazione speciale, rivestendo i panni di Luigi. Da provare.

Luigi’s Mansion 3: come aspettarsi?

Luigi’s Mansion 3 ti trasporterà all’interno dell’Hotel Miramostri, un edificio imponente con piani tematici unici, come un ristorante dei pirati, un castello medievale e una piramide. Luigi deve esplorare ogni piano, risolvere enigmi paranormali e affrontare fantasmi dispettosi utilizzando il suo aspirapolvere Poltergust G-00, dotato di nuove funzionalità come lo Strobobulbo per stordire i fantasmi e il Colpo Ventosa per distruggere oggetti.

Il gioco offre anche una modalità cooperativa locale e online, permettendo a due giocatori di esplorare insieme l’hotel o di partecipare a sfide nella Torre del Caos. Inoltre, Luigi può contare sull’aiuto di Gommiluigi, un sosia gommoso creato dal professor Strambic, che può aiutare a superare ostacoli e raggiungere aree inaccessibili.

Luigi’s Mansion 3 è disponibile per Nintendo Switch in sconto a 34,99 euro con un risparmio del -30% su Amazon.