Luci solari con paletto a 3,49€: utili e di design (solo Amazon)

Un modo intelligente per illuminare il vialetto del giardino, e non solo, sono le luci solari con paletto. Incredibilmente semplici da installare, e dotate di pannello e batteria, ora sono in gran sconto su Amazon.

Ho trovato un modello esteticamente bellissimo ed elegante, che prendi a 3,49€ per ogni pezzo. Basta investire in una piccola scorta da 10 pezzi: completa l'ordine adesso, prendila a 34,99€ e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Luci solari da giardino con paletto: arreda e illumina

Un prodotto che è in grado di cambiare completamente la resa estetica notturna del giardino, tutto senza investire una marea di denaro. Soprattutto, non servendo alimentazione elettrica tramite cavo, l'installazione sarà incredibilmente semplice.

Basta piantare il paletto nel terreno, in una posizione che permetta al pannello solare di essere esposto al sole durante il giorno, e non occorrerà fare altro. Nelle ore diurne, la batteria di ogni lampada sarà ricaricata, al calare del buio invece partirà una piacevole illuminazione automatica. Puoi usarle anche per delineare un percorso, ad esempio. Per questo risultano perfette per il viale di casa.

Oltre ad illuminare ed arredare, spendendo pochissimo, non è da sottovalutare il risparmio in bolletta (non dovrai pagare l'elettricità) e la possibilità di effettuare l'installazione in autonomia. Infatti, basta piantare il paletto nel terreno: non serve l'aiuto di professionisti.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare, con queste luci solari a 3,49€ l'una su Amazon. Completa l'ordine al volo per approfittarne, basta accaparrarsi la scorta da 10 pezzi a 34,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.