Luci LED con sensore di movimento: magnetiche e ricaricabili, 2 PZ 20€

Ti voglio subito dire che un offerta così è destinata a durare poco, per cui se vuoi avvalerti di questo doppio sconto devi essere super rapido. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello queste 2 luci LED a soli 20,24 euro, anziché 24,98 euro, applicando il coupon in pagina.

È vero che non stiamo parlando di uno sconto folle, ma perché pagare di più quando si può avere la stessa cosa a un prezzo inferiore? Con queste 2 luci LED portatili con sensore di movimento puoi avere la luce che ti serve in ogni posto di casa tua.

Luci LED super versatili, ricaricabili e portatili

Queste 2 Luci LED ti offrono diversi utilizzi. Ad esempio le puoi tenere nella macchina per le emergente come una torcia, oppure le puoi mettere nel bagagliaio così che quando lo apri ci sia più luce. Oppure mettile in un cassetto o in un armadio. Quando li apri ti offriranno la luce di cui hai bisogno. O ancora, installale vicino alle scale o lungo il corridoio per avere il percorso illuminato quando ti alzi di notte senza dover accendere la luce principale.

Hanno 3 impostazioni che puoi scegliere. Oltre che sempre accese o sempre spente, puoi impostarle in modalità automatica. In questo modo funzioneranno con il sensore di movimento che quando rileverà il passaggio di una persona nel raggio di 3 metri si attiveranno illuminando l’area. Per installarle dovrai semplicemente applicare la placca di ferro, che ha una parte adesiva, sulla superficie che t’interessa e il gioco è fatto. Niente buchi. Si ricaricano con la USB e durano tantissimo.

Fai presto perché il tempo scorre inesorabile. Se non vuoi rischiare di perdere l’offerta dirigiti adesso su Amazon e acquista le tue 2 luci LED a soli 20,24 euro, anziché 24,98 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.