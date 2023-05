Luci LED per armadi, cassetti e pensili con sensore di movimento a 20€

Oggi voglio segnalarti questa offerta speciale che ti permette di avere l’illuminazione che desideri all’interno di armadi, cassetti o sotto i pensili della cucina e nel corridoio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le 2 luci LED QTshine a soli 20,97 euro, invece che 42,95 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo ribasso del 30%, più un ulteriore sconto del 30% per avere un risparmio notevole e un gadget eccezionale. Queste due luci le può installare facilmente, offrono un’ottima illuminazione, durano tanto e sono molto versatili.

Luci LED che usi dove vuoi e costano pochissimo

Queste 2 luci LED sono molto versatili. Il loro design leggero e compatto ti garantisce la possibilità di usarle per qualsiasi cosa. Ad esempio come una lampada di emergenza, per fare luce all’interno del motore dell’auto o da installare in quegli spazi dove c’è una scarsa illuminazione. Grazie alla placca metallica adesiva le puoi metterle facilmente in qualsiasi posto senza dover praticare dei fori.

Quando sono in modalità sensore di movimento, la luce si attiva nel momento in cui viene fatta una rilevazione all’interno di 5 m in un raggio di 120° e si spengono dopo circa 20 secondi. Hanno una batteria che può durare fino a due mesi con una sola ricarica. E puoi anche impostarle perché rimangano sempre accese o sempre spente.

Davvero un ottimo affare da non perdere dunque. Prima che le unità disponibili a questo prezzo spariscano vai su Amazon e acquista le tue 2 luci LED QTshine a soli 20,97 euro, invece che 42,95 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.