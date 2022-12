Luci di Natale SMART, 5 metri a 20€: funzionano con Alexa e Google

Con le luci di Natale smart puoi rendere unico il tuo albero. Infatti, grazie alla possibilità di gestirlo tramite applicazione per smartphone potrai ottenere ogni volta che lo desideri combinazioni di colore sempre diverse, perfettamente in tema con l’ambiente circostante. Con 5 metri a disposizione, potrai addobbare in modo abbondate e senza investire un patrimonio. Infatti, grazie allo sconto a tempo limitato, da Amazon puoi portarlo a casa a 20€ circa appena. Tutto quello che dovrai fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Dimentica le classiche luminarie, con questo prodotto intelligente, tramite l’applicazione per smartphone potrai sbizzarrirti e creare una marea di combinazioni di colore diverse, senza dover acquistare diverse tipologie di lampadine. Infatti, basterà abbinare il prodotto a Internet, sfruttando il WiFi e la specifica applicazione, e sarai pronto a utilizzarlo.

Compatibile con Android e iOS, il bello è che puoi anche gestirne ogni aspetto utilizzando il tuo smart speaker o display: massima compatibilità con Alexa e Google Home.

Non perdere l’occasione di portare a casa 5 metri di luci di Natale smart a mini prezzo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo adesso a 20€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo. Disponibilità in promozione super limitata.

