Luce wireless da 32 cm LUMINOSISSIMA e automatica: prezzo WOW (7,75€)

Prodotti come questi risultano incredibilmente utili per portare luce in quei punti dove sarebbe veramente difficile illuminare. Una luce wireless sottile e potente lunga ben 32 cm e in grado di funzionare in modo completamente automatico grazie alla presenza di sensore crepuscolare e sensore di movimento. La batteria ricarica la rende libera dal funzionamento tramite cavi e quindi posizionabile praticamente ovunque, anche in assenza di prese elettriche.

La confezione da due unità è in sconto del 50% su Amazon e puoi portarla a casa a 15,50€ appena: poco più di 7€ per ogni pezzo. Un vero e proprio affare, che puoi concludere semplicemente attivando l’offerta in pagina e completando velocemente il tuo ordine, prima che la promozione finisca. Fai in fretta: a disposizione restano poche scorte.

Elegante nel design, è della sua incredibile utilità che ti innamorerai. Finalmente, avrai un punto luce in posti come il corridoio, le scale, il bancone della cucina e non solo. Grazie al funzionamento automatico, sarà la soluzione perfetta anche da avere in camera da letto: se ti alzi nel cuore della notte, al rilevamento del movimento la lampada si accenderà e ti fornirà l’illuminazione necessaria per spostarti. Il posizionamento è semplicissimo: in dotazione ricevi un kit di magneti con adesivo.

Quando la batteria è scarica, utilizzando il cavo USB in dotazione potrà ricaricarla in modo veloce. Approfitta dello sconto Amazon del 50% e prendi adesso questa luce wireless lunga ben 32 cm, super luminosa, a prezzo piccolissimo. Attiva il coupon in pagina e completa il tuo ordine per prendere il kit da 2 pezzi a 15€ circa appena con spedizioni senza costi aggiuntivi, e veloci, se sei iscritto ai servizi Prime. Promo a tempo con disponibilità limitata.