Luce wireless AUTOMATICA a 8€: illumina ovunque senza fili, prezzaccio

Questa luce wireless è una vera chicca. Il motivo? Semplice: non solo è totalmente automatica, grazie alla presenza di sensore di movimento, funziona anche completamente senza fili. Infatti, è dotato di batteria integrata ricaricabile e non ha bisogno di continua alimentazione elettrica per funzionare. Grazie a questo, puoi sfruttare la lampada ovunque. Io, ad esempio, ne ho piazzate due sotto i pensili della cucina. Risulta perfetta anche per armadi, scale e corridoi, ad esempio. Nessuno spreco energetico, grazie al sensore di movimento, che le attiverà solo se necessarie.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo utilissimo sistema di illuminazione a mini prezzo: completa l’ordine al volo per prenderlo a 8€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Super facile da installare e utilizzare. Non serve alcun foro per fissarla. Infatti, il posteriore della lampada è magnetico. In dotazione ricevi una coppia di piccole placche in metallo da posizionare tramite un forte adesivo dove desideri sistemare la luce. A quel punto, avrai finito: basterà appoggiare la lampada e il magnetismo farà il resto. Puoi regolare la luminosità su 3 livelli, così da adattarla al meglio alle tue esigenze.

Decidi se lasciarla sempre accesa o impostarla su “automatico”, sfruttando il sensore di movimento. Quando è scarica, semplicemente la prendi e la metti in carica come sei solito fare con lo smartphone, il cavetto di ricarica è in dotazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.