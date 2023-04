Luce notturna bambini: due pezzi al prezzo di uno su Amazon

Se vuoi regalare ai tuoi bambini una luce notturna che li accompagni dolcemente nel sonno, non perdere questa incredibile offerta su Amazon: la confezione da 2 pezzi di questa fantastica soluzione è disponibile a soli 11,89 euro.

Risparmi il 30% sul prezzo originale di 16,99 euro e con la spedizione Prime ricevi tutto subito a casa. Affrettati però, le scorte sono limitate.

Luce notturna per bambini in offerta: tante funzionalità

Questa luce notturna per bambini è il miglior compagno nell’oscurità. Emette una luce bianca calda, morbida e non abbagliante, che protegge gli occhi e crea un’atmosfera rilassante. Puoi regolare la luminosità tra 5 livelli in base alle tue esigenze, toccando il pulsante che si trova più in basso del sensore di luce.

Hai la possibilità di scegliere fra 3 modalità di illuminazione: AUTO/OFF/ON. Nella modalità AUTO, la luce si accende e si spegne automaticamente in base alla luce ambientale, risparmiando energia e garantendo la sicurezza. Nelle modalità OFF/ON, puoi scegliere manualmente quando accendere o spegnere la luce.

Questa luce notturna per bambini è sicura, ecologica ed economica. È realizzata in materiali resistenti alle alte temperature e agli urti, senza BPA o altre sostanze nocive. Ha una durata di oltre 60.000 ore e un consumo di energia di soli 0,3 W, il che ti fa risparmiare molti soldi.

Facile da usare e da posizionare: basta collegarla a qualsiasi presa elettrica standard europea e il gioco è fatto. È perfetta per l’asilo nido, la cameretta dei bambini, la camera da letto, il corridoio, il bagno o qualsiasi altro luogo che necessiti di una luce soffusa.

Non lasciarti scappare questa occasione unica di acquistare la confezione da 2 pezzi di questa luce notturna per bambini a un prezzo stracciato su Amazon. Scoprirai un prodotto pratico e funzionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.