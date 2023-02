Luce per la notte, cassetti e armadi, portatile e ricaricabile a circa 6€

Non sarebbe bello aprire un cassetto, un armadio o uno sgabuzzino e averlo bello luminoso? Se la risposta è sì, allora guarda come lo puoi fare con una piccola spesa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello queste 2 lampade ricaricabili a soli 12,87 euro, invece che 15,98 euro, applicando il coupon in pagina.

In pratica grazie a questo doppio sconto puoi avere ogni lampada a poco più di 6 euro. Davvero niente male. Anche perché con questo gadget super versatile puoi avere la luce che ti serve, dove ti serve, e senza nemmeno fare buchi.

Luce dove vuoi con queste 2 lampade ricaricabili

Queste due lampade ricaricabili le puoi usare per fare luce quando apri il motore della macchina o se devi uscire un attimo di casa ed è tutto buio. Oppure le puoi agganciare all’interno di cassetti, armadi, dentro uno sgabuzzino, nel garage e dovunque ti serva luce. L’installazione è semplicissima e volendo non serve nemmeno praticare dei fori. In confezioni trovi una placca magnetica che da un lato è adesiva. Così appiccichi la parte adesiva dove vuoi e quindi attacchi e stacchi la lampada in modo semplice e veloce.

Grazie al sensore di movimento, quando ci passi davanti, si accende e si spegne dopo circa 30 secondi. Ha un raggio di 120° per circa 3 metri nel quale fa la rilevazione. In questa modalità può durare per moltissimo tempo e la puoi ricaricare con il cavetto USB che trovi in confezione. Garantisce una luce ottimale che però non da fastidio agli occhi.

Davvero un gadget da avere assolutamente. Soprattutto perché in questo momento costa proprio poco. Perciò vai subito su Amazon e acquista le tue 2 lampade ricaricabili a soli 12,87 euro, invece che 15,98 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.